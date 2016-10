Huizen: extra geld voor gymtoestellen

HUIZEN - De gemeente Huizen trekt de komende jaren ruim 43.00 euro extra uit voor vervanging van afgeschreven ’meubilair’ in de gemeentelijke gymnastiekzalen.

Door Eddie de Paepe - 4-10-2016, 15:21 (Update 4-10-2016, 15:53)

De gymzalen worden afgeschreven over een periode van veertig jaar. Voor vier van de acht gymzalen is deze gebruiksduur inmiddels verstreken, voor twee zalen is dit over enkele jaren het geval. Alleen die aan het Ellertsveld en de Albardastraat zijn van veel recentere datum.

Door goed onderhoud te plegen en ’gebruiksduur verlengende investeringen’ kan de technische levensduur van de gymzalen aanmerkelijk worden verlengd, meldt de gemeente.

’Dit geldt echter niet voor de vaste toestellen zoals de wandrekken, touw- en ringinstallaties en basket- en volleybalinstallaties, die na circa veertig jaar - gelet op de veiligheid voor de kinderen - echt aan vervanging toe zijn.’

Daarbij komt dat de gymzalen sinds enkele jaren intensiever worden benut, omdat ook de Huizermaat, Versa Welzijn en de buursportcoaches diverse gymzalen en toestellen gebruiken.

Met name aan de Koers moeten snel enkele afgekeurde en buiten gebruik gestelde wandtoestellen worden vervangen.