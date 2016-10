Dorpsraad Muiderberg stelt vrijwilligersprijs in

Foto Milo Lambers De echomuur.

MUIDERBERG - De kersverse Dorpsraad Muiderberg heeft een vrijwilligersprijs ingesteld: de ‘Muiderbergse Echo’.

Door Tamar de Vries - 5-10-2016, 9:00 (Update 5-10-2016, 9:00)

De prijs, bestaande uit een afbeelding van de befaamde muur in het Echobos naar een schilderij van Heleen van Lynden, zal voor de eerste keer worden uitgereikt op donderdag 12 januari tijdens een nieuwjaarsreceptie in De Rijver.

Inwoners kunnen kandidaten voordragen. In aanmerking komen personen die zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis hebben ingezet voor de Muiderbergse gemeenschap. Kandidaten kunnen ook groepen of een organisatie zijn.

Namen van kandidaten kunnen met een motivering worden gestuurd via het contactformulier op www.dorpsraadmuiderberg.nl of naar secretaris John Haug: secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl" title="" target="_blank">secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl

Uiterlijke inzenddatum is 31 oktober. Een commissie beoordeelt de inzendingen en doet een voorstel aan het bestuur voor de uitverkiezing. De Dorpsraad Muiderberg is op 10 december 2015 opgericht als opvolger van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg. De taken en bevoegdheden staan in een convenant met de gemeente.