Meer geld naar Huizer kinderboerderij

Impressie van het nieuwe gebouw.

HUIZEN - Het Huizer college wil 43.375 euro extra uittrekken voor de nieuwbouw van kinderboerderij De Warande in het Stadspark.

Door Eddie de Paepe - 4-10-2016, 15:14 (Update 4-10-2016, 15:30)

Dit geld is bedoeld voor de duurzaamheid en de bereikbaarheid van de kinderboerderij. In het bouwbudget is uitgegaan van een gebouw dat voldoet aan hoge duurzaamheidseisen (gemiddeld GPR-8).

Door zonnepanelen te plaatsen wordt een energieneutraal gebouw opgeleverd, aldus burgemeester en wethouders. Met de aanschaf van de panelen is 31 mille gemoeid.

Traplift

De nieuwbouw van de kinderboerderij wordt toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Binnen het bouwbudget wordt de trap naar de bovenverdieping geschikt gemaakt om in een later stadium naar behoefte een plateaulift aan te bevestigen.

’Aangezien het politiek wenselijk wordt geacht om deze traplift direct aan te brengen zijn extra middelen nodig voor de aanschaf’, stelt het college. Dit kost 12.375 euro.

Beide voorgestelde wijzigingen van de gemeentebegroting staan dinsdag 11 oktober op de agenda van de raadscommissie sociaal domein.

