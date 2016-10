Politiebike gestolen tijdens hete nacht in centrum Hilversum

Archieffoto Studio Kastermans ’Arrestatie’ tijdens een grote politie-oefening op de Groest.

HILVERSUM - Losgeslagen uitgaanspubliek in het centrum van Hilversum bezorgde de politie afgelopen weekend handenvol werk. Uit de hand liep het onder meer op de Leeuwenstraat, waar in het tumult zelfs een politiebike werd gestolen.

Door Henk Runhaar - 4-10-2016, 11:54 (Update 4-10-2016, 12:32)

Hilversummer wordt in duim gebeten

Dat gebeurde nadat agenten het aan de stok kregen met een vriend van een betrapte wildplasser. Laatstgenoemde, een 36-jarige Hilversummer, werd rond kwart voor één in de nacht van zaterdag op zondag betrapt.

De man was zwaar onder invloed van alcohol. Agenten wilden hem beboeten, maar toen bemoeide een 32-jarige Hilversummer zich ermee. Ook deze man had al heel wat gedronken, meldt de politie desgevraagd. Hij beledigde en bedreigde de agenten, die hem daarvoor wilden aanhouden.

Meer agenten

Tegen zijn arrestatie verzette deze Hilversummer zich zo heftig, dat er meer agenten moesten worden opgetrommeld. Uiteindelijk kon de man in de boeien worden geslagen, maar tegen die tijd begon de betrapte wildplasser zich er tegenaan te bemoeien.

Ook hij werd ingerekend. De betrokken agenten deden aangifte van belediging en bedreiging. Beide Hilversummers werden in de loop van zondag heengezonden, met een proces-verbaal op zak.

De gestolen dienstfiets, met opvallende politiestriping, werd later die nacht elders in het centrum teruggevonden.

Meisje

Een 19-jarig meisje uit Hilversum werd later die nacht mishandeld in nachtbar G-Spot aan de Groest. De dader, een 30-jarige man uit Breukelen, duwde haar omver. Ze hield er een pijnlijke rug aan over.

Een 19-jarige Hilversummer kwam voor het meisje op. Hij werd door de man uit Breukelen in zijn duim gebeten. Omdat de agressieve man het daarna op de Groest aan de stok kreeg met de portiers van G-Spot, kwam de politie in actie. De verdachte is gearresteerd.

Rond kwart over zes zondagochtend was het mis op de hoek Schapenkamp/Leeuwenstraat. De politie werd gealarmeerd voor een vechtpartij, de dader zou er op een rode scooter vandoor zijn gegaan richting Bussum. Agenten hebben naar de scooterrijder gezocht, maar dat leverde niets op.

Klappen

Een 40-jarige man uit Loosdrecht had klappen gehad en raakte daarbij behoorlijk gewond aan zijn gezicht. Hij weigerde de politie te vertellen wat er was gebeurd. Ook wilde hij niet behandeld worden door het ambulancepersoneel.

Omstanders wilden de agenten evenmin iets wijzer maken over de knokpartij. De politie roept mensen die meer weten over deze vechtpartij op zich alsnog te melden.