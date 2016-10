D66 Wijdemeren zet Patricia Mossinkoff uit fractie

WIJDEMEREN - D66 Wijdemeren heeft het vertrouwen in gemeenteraadslid Patricia Mossinkoff opgezegd en haar met onmiddellijke ingang uit de fractie gezet.

Door Ronald Frisart - 4-10-2016, 11:07 (Update 4-10-2016, 12:38)

Ze voerde zelden het woord

Het D66-afdelingsbestuur steunt het besluit van de fractie en de fractieassistenten. Volgens een persbericht van de fractie was sprake van ’een onhoudbare situatie’ die ’helaas al geruime tijd’ opgeld deed.

Politiek-inhoudelijke zaken spelen daarbij geen rol, aldus fractievoorzitter Joost Boermans. Wat al langere tijd opviel, is dat Mossinkoff wel haar plaats innam tijdens raadsvergaderingen, maar hoogst zelden het woord voerde.

Boermans en Mossinkoff willen verder niet ingaan op de aard van de kwestie die heeft geleid tot de ’onhoudbare situatie’. Wel laat de fractie in het persbericht weten het onderliggende probleem diverse keren te hebben beproken met burgemeester Martijn Smit.

Bezinnen

Deze is behalve voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad. Ook Smits bemoeienis heeft niet tot resultaat geleid, aldus D66.

Mossinkoff kan in principe verder gaan als zelfstandige fractie. De reglementen van D66 voorzien er echter in dat ze afstand moet doen van haar raadszetel. De fractie wijst erop dat ze niet met voorkeurstemmen is gekozen.

Op het verzoek haar zetel op te geven heeft Mossinkoff nog niet gereageerd. Desgevraagd laat ze weten ’nog helemaal niet met dit soort dingen bezig’ te zijn. ,,Ik wil mee eerst eens bezinnen’’, zegt ze.

Als ze haar zetel opgeeft, komt Timo van Leeuwen als eerste in aanmerking om namens D66 in de raad zitting te nemen.