Je balans vinden na borstkanker

HILVERSUM - „Je bent genezen verklaard en er met je omgeving over uitgepraat”, geeft Tineke (68) uit Bunschoten-Spakenburg als reden waarom ze zich inschreef. Het Borstkanjerevenement is op zaterdag 22 oktober van 10 tot 17.30 uur en wordt georganiseerd door Ingeborg Biemans-Posthumus (47). De Hilversumse is oprichter van de Stichting Borstkanjer.

Tineke kreeg de diagnose borstkanker in 2011 en in maart 2015 werd ze genezen verklaard. Het medische traject is afgesloten. „Toch wil je er soms nog wel over praten en die mogelijkheid biedt Borstkanjer.” Dat was wat Biemans, die als communicatieadviseur werkt, voor ogen had. „Ik zag zeven jaar geleden vrouwen in mijn omgeving soms worstelen na borstkanker om opnieuw hun balans in het leven te vinden. Na alle aandacht in het medische traject, valt daarna alles stil. Toch is er juist ook in het traject daarna behoefte aan ondersteuning”, merkte ze om haar heen.

Zo ontstonden de Borstkanjerweekenden, waar een kleine groep vrouwen drie dagen tijd voor zichzelf heeft, voor hun lijf, voor hun psyche en voor contact met andere vrouwen na borstkanker. „Van 25 tot 27 november is het elfde Borstkanjerweekend al weer”, zegt Biemans trots. Ze organiseerde en ontwikkelde deze weekenden in Badhotel Domburg samen met lifestyle coach Nannet van der Ham. „De reacties zijn zo positief. We kregen steeds vaker de vraag om meer te doen.”

Oprichting

Dat leidde op 30 juli 2015 tot de officiële oprichting van Stichting Borstkanjer met een heuse nieuwsbrief en inmiddels ook beautydagen. Het bestuur bestaat naast Biemans en Van der Ham uit ex-patiënte Corina van den Broek en radiotherapeut Baukelien van Triest, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en ziekenhuis Tergooi.

„Onze missie is het leven na borstkanker weer leuk maken”, vertelt Biemans. „Om meer vrouwen na borstkanker te bereiken hebben we deze toegankelijke, informatieve en leuke bijeenkomst georganiseerd onder het motto ’Verder met je nieuwe ik’. Er zijn lezingen over onderwerpen waar bijna alle vrouwen na borstkanker mee te maken hebben en stands met informatie, diensten en producten.” Nannet van der Ham spreekt over vertrouwen terugwinnen in je lijf en Lienke Giskes, ergotherapeut van Tergooi, gaat in op de gevolgen van behandelingen op je concentratievermogen, je denkvermogen en geheugen.

Seksualiteit

Meest in het oog springende presentatie van het programma is Peter Leusink over seks en intimiteit die vaak veranderen na de diagnose. De huisarts-seksuoloog baseert zich daarbij ook op onderzoek (zie kader). „Hij gaat in op de gevolgen van de behandeling op seksualiteit, je lichaamsbeeld en wat het betekent voor je partner”, licht Biemans vast een tipje van de sluier op. „Ook seksualiteit moet je veelal opnieuw vormgeven.”

Tineke is vooral benieuwd naar de stands. „Alles verandert in je lichaam; je nagels, je wenkbrauwen. Bij zo’n stand krijg je vaak adviezen of tips. Voorheen had ik bijvoorbeeld weinig interesse in lingerie, maar door de amputatie heb ik daar belangstelling voor gekregen. Ik wil me vrouwelijk blijven voelen.” Dat ze uitkijkt naar 22 oktober is ook vanwege de ’borstkanjersfeer’, legt ze haar verwachting op basis van de weekenden uit. „Niks moet, alles mag. Je volgt en doet wat voor jou goed voelt. De contacten, de erkenning en herkenning voelen als een warme deken om je heen. Ik heb in het begin ook veel gehad aan de ervaring van andere vrouwen. Je krijgt tips die je in het ziekenhuis niet krijgt. Fijn dat ik nu de mijne kan delen.”

Biemans belooft dat er rond de lezingen en stands alle tijd is voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen voor wie wil. „Er zijn lekkere hapjes, muziek en we sluiten af met bubbels. Het idee is dat het ook ’gewoon’ een leuke dag is.”

Meer informatie en aanmelden via borstkanjer.nl. De toegangsprijs is 25 euro, inclusief hapjes en drankjes.