’Laat Glazen Huis maar komen naar Marktplein in Hilversum’

STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MA LUCHTFOTO HILVERSUM, MARKTTERREIN ©TON KASTERMANS FOTOGRAFIE / ALEXANDER MARKS

HILVERSUM - De spanning stijgt. Donderdag maakt Radio 3FM bekend of Hilversum het Glazen Huis 2017 binnenhaalt.

Door Annemarie de Jong - 3-10-2016, 19:09 (Update 3-10-2016, 19:22)

Natuurlijk komt het goede doelenfeest van Radio 3FM dan op het heringerichte Marktplein, ’om de hoek’ van het Mediapark.

Op deze luchtfoto is goed te zien dat het terrein geknipt is voor het festijn, waarbij dj’s zich een week laten opsluiten, massaal gesteund door publiek. Het enorme plein ligt nabij het station en is omgeven door kroegen, restaurants en een hypermoderne bioscoop.

Bovendien wordt de oude Eurobioscoop (op foto met halfrond dak) omgedoopt tot horecacomplex Mout. Dat biedt na renovatie plek aan een hippe foodhall en de Gooische Bierbrouwerij.

Marktpleinmanifest

Het terrein is zo ’hot’ dat er een ’Marktpleinmanifest’ in de maak is om alle beoogde evenementen ruimte te bieden. Het plein wordt nu nog verbouwd voor ruim 3,6 miljoen. De contouren van de fontein zijn al goed zichtbaar. De klus is eind dit jaar klaar en begin 2017 is de officiële opening.

Werklui zijn in de weer met het granieten straatwerk. ,,Het Glazen Huis stond in 2013 op Zaailand (Wilhelminaplein) in Leeuwarden. Dat plein hadden wij óók gevoegd. Dus de voortekenen zijn goed voor Hilversum”, grijnst werkman David Vorstenbosch van bouwbedrijf Voets uit Rosmalen.

Doneren

,,Te gek als het hier komt, dan kunnen wij zeggen; dat plein hebben wijaangelegd.” Het is ver na vieren, maar de mannen die ’s ochtends al om zeven uur aan het voegen waren, gaan stug door. Dan maar wat later terug naar Rosmalen. ,,We kijken niet op de klok, we werken door tot het werk af is.”

Vriendinnen Melissa Janssen (14) en Isa van Vliet (14) uit Loosdrecht chillen na een schooldag op het A. Roland Holst College even naast de oude bioscoop in de najaarszon. ,,Laat maar komen het Glazen Huis. We zouden zeker doneren. Maar ook super leuk om al je vrienden daar te ontmoeten.”