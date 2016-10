Connexxion nieuwe huurder stationsgebouw Hilversum

HILVERSUM - Connexxion wordt de nieuwe huurder van de kantoorruimte boven het station in Hilversum. Het vervoersbedrijf is nu gevestigd in het voormalige Veronicapand aan het Laapersveld.

Door Susanne van Velzen - 3-10-2016, 16:59 (Update 3-10-2016, 18:45)

Met de komst van Connexxion naar het Stationsplein is in een klap de leegstand van het kantoorgebouw voorbij. Al sinds het vertrek vier jaar geleden van de Belastingdienst zit het pand zonder huurder.

Voor stad -en streekvervoerder Connexxion is het Stationsplein een logische locatie, laat een woordvoerster weten. ,,We willen graag op een OV-knooppunt zitten. Personeel kunnen we zo stimuleren om met het openbaar vervoer te komen.”

Wethouder Wimar Jaeger (economie) noemt Connexxion een geweldige partij voor het plein. ,,Past er zo goed bij. Wij gaan meteen het plein een kleine facelift geven. Wat groen erbij.”

Voor het pand aan het Laapersveld is nog geen nieuwe invulling. Jaeger: ,,Er zit natuurlijk veel onderwijs in die hoek. Dus dat is een mogelijkheid. Maar we kampen ook met gebrek aan ruimte voor de creatieve sector. Ik hoop en verwacht dat er op korte termijn een huurder is.”