Door brand getroffen gezin krijgt steun én huis

foto STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS De uitgebrande woning aan de Pieter Poststraat in Hilversum is zeker een half jaar onbewoonbaar.

HILVERSUM - In termen als ’wat als de brand iets later was ontdekt’, wil Roger van de Kuilen niet denken. Wat drie dagen na de brand in zijn woning aan de Pieter Postlaan in Hilversum vooral overheerst, is de steun die hij en zijn gezin hebben mogen ontvangen. ,,Ik wist niet dat we zoveel vrienden hadden.”

Door Stefan van Heesredactie@gooieneemlander.nl - 3-10-2016, 16:46 (Update 3-10-2016, 16:46)

Van de Kuilen, zijn vrouw Wilma en hun vier kinderen Pepijn (13), Merel (9) en tweeling Mees en Floris (6) hebben inmiddels onderdak gevonden in een...