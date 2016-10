D66 discussieert over toekomst Laren

LAREN - Nico Wegter en Noud Bijvoet zitten voor D66 in de gemeenteraad van Laren. Zij gaan woensdag 5 oktober in het Brinkhuis met Laarders in discussie over de toekomst van die gemeente.

Door Van onze verslaggever - 3-10-2016, 16:01 (Update 3-10-2016, 16:07)

De toekomst van Laren is ter discussie gekomen door de Bestuurskrachtmeting die op initiatief van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd bij deze en andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

De gemeenten bepalen uiterlijk medio november hun standpunt over de Bestuurskrachtmeting. In Laren wordt deze en volgende maand door de gemeenteraad over de bestuurskracht vergaderd. De beide D66-fractieleden willen wat ze morgen meekrijgen in de discussieavond gebruiken bij hun standpuntbepaling in de raad.

De fractie is van mening dat verdere integratie met buurgemeenten voor de hand ligt maar wel onder voorwaarde dat de dienstverlening verbetert, het dorpse karakter wordt behouden, de democratie overeind blijft en opgaan in een groter geheel niet meer of minder mag kosten. Gastspreker Pieter de Groene, wethouder in Stichtse Vecht, geeft vanuit zijn ervaring een visie op gemeentelijke fusie en kernenbeleid.

De discussieavond vindt plaats vanaf 20.00 uur - inlopen vanaf 19.30 uur - in zaal Lila van het Brinkhuis. Na afloop, en dat zal naar verwachting rond 22.00 uur zijn - zijn er een hapje en een drankje. Ook niet-D66’ers zijn welkom.

Wel is het verzoek aan belangstellenden zich aan te melden bij Ellen van Dorst-Brakel (Voorzitter D66 BEL), die de discussie zal leiden. Haar e-mailadres is: ellenbrakel@xs4all.nl