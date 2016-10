Regenboogvlag wappert in Huizen op Coming Out Day

HUIZEN - De gemeente Huizen is een veilige plek voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT-ers). Dat is de boodschap achter het hijsen van de zogenaamde regenboogvlag op Coming Out Day, volgende week dinsdag.

Door Marjolein Vos - 3-10-2016, 15:03 (Update 3-10-2016, 15:21)

GroenLinks Huizen: ’Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

Vorig jaar deed GroenLinks Huizen al een poging om het college van b en w zo ver te krijgen in te stemmen met het verzoek van COC Midden-Nederland om tijdens Coming Out Day de speciale vlag te hijsen.

Het college zag er - in tegenstelling tot tientallen andere gemeenten in het land - geen brood in omdat het niet zou passen in bestaande nationale vlaggenprotocol.

Burgemeester Hertog legde destijds uit dat alleen een uitzondering wordt gemaakt tijdens Huizerdag en officiële gelegenheden.

Het verlenen van toestemming voor het hijsen van de regenboogvlag zou leiden tot onduidelijkheid en een precedent kunnen scheppen. In zijn ogen zouden er veel aanleidingen zijn om ’een of andere vlag te hijsen’.

Kracht

GroenLinks liet het er niet bij zitten en kwam eind mei met een motie waarin het college werd gevraagd om een van de vlaggenmasten bij het gemeentehuis beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven. Op die manier zou het vlaggenprotocol van de gemeente kunnen worden gehandhaafd, terwijl burgerinitiatieven met het hijsen van een vlag de doelstellingen nog meer kracht zou kunnen bij zetten.

De motie werd omarmd door de gemeenteraad en aangenomen. Dit maakt het vlaggen op Coming Out Day - een burgerinitiatief - nu toch mogelijk.

Monica Lemmens, fractieleider van GroenLinks, vindt het belangrijk dat iedereen het hele jaar zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal veilig moet kunnen voelen, op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de enige sociale kring of waar dan ook.

Signaal

Volgens Lemmens is het lang niet voor alle LHBT-ers even makkelijk om uit de kast te komen, ofwel een coming out te hebben.

In sommige families, vriendenkringen of bedrijven wordt er negatief over hen gepraat, en dan is er voor uitkomen dat je geen hetero bent nogal wat. Met het ophangen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis van Huizen wordt het signaal afgegeven dat iedereen, ook LHBT-ers, zichzelf moeten kunnen zijn.

Lemmens noemt de vlaggen een zichtbare ondersteuning van de gemeente voor de LHBT-inwoners zelf, maar ook een boodschap van alle inwoners en organisaties om zich daarvoor in te zetten.

GroenLinks nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn bij het hijsen van de regenboogvlag op dinsdag 11 oktober om 8.30 uur bij het gemeentehuis van Huizen.