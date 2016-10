Groen licht van Staten voor HOV

HILVERSUM - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de tracédelen in Laren en Hilversum van het project HOV in ’t Gooi. Wel vinden de Staten het jammer dat er geen geld meer is voor een fietstunnel bij de Anthony Fokkerweg in Hilversum.

Door Annemarie de Jonga.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 3-10-2016, 14:22 (Update 3-10-2016, 14:22)

Het project voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer moet zorgen voor een impuls voor het openbaar vervoer in de regio. Ook moet het overige verkeer in het Gooi profiteren omdat er meer ruimte komt voor automobilisten...