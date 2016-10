Hondencontrole in Hilversum

HILVERSUM - Controleurs van het bedrijf Legitiem bellen komende weken bij ongeveer 13.000 adressen in Hilversum aan om te checken of er honden aanwezig zijn én of hiervoor hondenbelasting wordt betaald.

De medewerkers zijn op pad in opdracht van de gemeente.

Ze hebben een legitimatiebewijs en machtiging van de gemeente op zak. De politie is op de hoogte van deze controle.