Zoekplaatje: onderofficiersverblijf in het MOK, Hilversum

Foto’s: Streekarchief Gooi en Vechtstreek Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - W. Kos, Sjoerd Vegter en Wilma de Bruin vermoeden dat het zoekplaatje van vorige week (NR. 374) gemaakt is in het Marine Opleidingskamp (MOK) aan de Noodweg, naast Vliegveld Hilversum. Jan van der Greijn weet het zeker.

Door Eddie de Paepe - 3-10-2016, 13:50 (Update 3-10-2016, 14:20)

Bijeenkomst in Marine Opleidingskamp aan de Noodweg

,,Ik heb er mijn eerste marineopleiding gehad als dienstplichtig matroos”, schrijft Vegter. ,,Het is vast een reünie”, reageert De Bruin. Esmee Spaargaren mailt namens haar opa, Jan van der Greijn.

,,Dit gebouw heeft gestaan op de Korporaal van Oudheusdenkazerne, naast het exercitieterrein. Het werd in de tijd van de marine gebruikt als onderofficiersverblijf/keuken. Het afdak daarnaast was een fietsenhok.”

Omgevallen boom

Op de bakfietsenrace (zoekplaatje nr. 373) kwamen nog twee reacties binnen. Ed Vermeulen meldt dat hij onlangs op de Baarnse geschiedenissite Groenegraf.nl een verhaaltje heeft geschreven over de omgevallen boom bij De Rieten Dakjes.

,,Deze gebeurtenis vond plaats op 21 juli 1950 (u schrijft 27 juli). Verschil van een kleine week, een kniesoor die daar op let.” De Baarnaar belooft zijn best te doen om de bakfietsenrace boven water te halen.

Driewielerrace

Johan Hut heeft zo’n vijftig boeken en boekjes over Baarn. ,,In het boek ‘Baarn en haar Middenstand 1920-1950’ van Piet Lüschen kwam ik ene foto van hetzelfde evenement tegen, misschien in een ander jaar. De locatie van de foto herken ik niet.”

Op basis van de foto concludeert Hut onder meer dat het evenement op Koninginnedag werd gehouden en dat het geen bakfietsenrace maar driewielerrace werd genoemd. ,,Verder was het niet alleen voor winkeliers, maar in elk geval voor allerlei middenstanders, zoals ook loodgietersbedrijf Breunesse. Of misschien wel voor iedereen die een ‘driewieler’ had.”

Schaapskooi

Dan het nieuwe zoekplaatje (onder de knop ’Bekijk fotoserie’). een schaapskooi, waarvan (een deel van) de wollige bewoners in een veewagen worden gedreven. Waar en wanneer is deze foto gemaakt? En waarom worden de schapen uit hun onderkomen gehaald?

Helpen bij dit zoekplaatje kan via fotostevens@gooieneemlander.nl of De Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum