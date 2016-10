Biljarters De Bun willen naar De Zuidvogels

Foto: HBV De Bun De bestaande biljartzaal in De Baat.

HUIZEN - De kans is groot dat de Huizer Biljartvereniging De Bun vanuit haar honk in De Baat verkast naar het nieuwe clubgebouw van HSV De Zuidvogels. De besturen van beide verenigingen praten over de gezamenlijke huisvesting.

Door Eddie de Paepe - 3-10-2016, 13:41 (Update 3-10-2016, 13:44)

De biljarters zijn momenteel gehuisvest op de bovenverdieping van het gebouw De Baat aan de IJsselmeerstraat. Erg onpraktisch voor de circa tachtig, vooral oudere leden.

De speelzaal is boven, terwijl de toiletten zich op de begane grond bevinden. Dat betekent veel op en neer lopen, ook...