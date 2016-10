Verdachte zaak-Visser/Severein geeft betalen moord toe

ANP Verdachte zaak-Visser geeft betalen moord toe

BARCELONA - De Spanjaard Juan C. heeft de Roemeen Valentin I. geld betaald om Lodewijk Severein te doden. Dat heeft de 39-jarige hoofdverdachte van de moord op Severein en diens partner Ingrid Visser maandagochtend toegegeven op vragen van de openbare aanklager in Murcia (Zuidoost-Spanje).

Door ANP - 3-10-2016, 13:16 (Update 3-10-2016, 13:46)

Daar worden de eerste verdachten gehoord in de behandeling van de moordzaak uit 2013. Het koppel woonde indertijd in Huizen.

Toch zijn Visser en Severein volgens de verklaring van Juan C. niet gedood door de Roemeense verdachte I., maar door een Rus met de naam Danko. Hij zou een dubieuze zakenrelatie zijn van Severein die geld van de Nederlander te goed had.

Severein zou aan Juan C. de opdracht hebben gegeven het afgelegen landhuis te huren waar topvolleybalster Ingrid Visser en Lodewijk Severein in mei 2013 op gruwelijke wijze werden vermoord. Volgens Juan C. stond Severein onder druk van Danko en "de Russische maffia" om een zakelijk conflict.