’Vrouwen wel één uur bezig met aankleden’

Foto: Bart Nouwens Voorzitter Liesbeth Lemckert van Historische Kring spreekt de aanwezigen toe, onder wie leden van de Larense dansgroep in streekdracht.

EEMNES - Kraplap, oorijzer en klompen. De historische kring opende zaterdag de nieuwe tentoonstelling ’Streekdrachten van Eemnes’ in Oudheidkamer Eemnes aan de Raadhuislaan.

Door Nina Menke - 2-10-2016, 18:38 (Update 2-10-2016, 18:38)

Tot de eerste helft van de twintigste eeuw droegen Eemnessers vier verschillende soorten streekdrachten. Een eigen dracht had Eemnes niet. ,,We hebben het vermoeden dat Eemnes een vrij open dorp was en daarom meerdere drachten had. Bunschoten was meer een gesloten eenheid. Daarom hadden zij een eigen klederdracht”, zegt Livia van Eijlen van Werkgroep Streekdrachten.

Nieuwsgierig

Van Eijlen en Jos Eggenkamp...