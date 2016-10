Hospice Huizen start in zomer 2017

HUIZEN - Hospice Huizen opent in de zomer van 2017 de deuren in het voormalige kinderdagverblijf Kasselemai aan het Gooierserf.

Door Eddie de Paepe - 2-10-2016, 18:34 (Update 2-10-2016, 18:34)

De raad is vorige maand akkoord gegaan met de verkoop van het pand aan de Stichting Hospice Huizen. Een hospice is een plek waar mensen in hun laatste levensfase worden verzorgd als dat thuis niet (langer) mogelijk is.

In de komende maanden wordt het vrijstaande pand verbouwd en geschikt gemaakt om de eerste gasten te ontvangen. Dat zijn er maximaal vier. Iedere gast heeft een kamer met sanitair en een eigen toegang tot het buitenterras. Daarnaast beschikt het hospice over een logeerkamer, een gezamenlijke keuken en een woonkamer.

Het hospice richt zich met name op (volwassen) inwoners van Huizen en de BEL-gemeenten.

Bijbelse waarden

Iedereen is welkom, stelt de stichting, ’ongeacht levensbeschouwing, inkomen of leeftijd’. Euthanasie is echter niet mogelijk, in het hospice, dat gesteund wordt door de Hervormde Gemeente Huizen en de Protestantse Gemeente Huizen. ’De zorgverlening is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het hospice niet bewust levensverkortend wordt gehandeld. Van de gasten wordt gevraagd de uitgangspunten te respecteren.’

Plannen

De gemeente en de stichting hebben op 8 september omwonenden geïnformeerd. De buurt wordt ook betrokken bij de verdere uitvoering van de plannen, benadrukt de stichting. Het (voorlopige) bestuur wordt gevormd door Martijn Wiesenekker (vz.), Deliana Heutink-van Ghesel Grothe (secr.) en Anja Voerman-Honing (penningmeester).