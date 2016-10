Nautisch Kwartier droog startpunt Rollend Engels Erfgoed

HUIZEN - Maar liefst 125 klassieke automobielen van Britse makelij - van Alvis tot Wolsely - verschenen zondagochtend om tien uur aan de start van het Rollend Engels Erfgoed Evenement. Onder de deelnemers onder meer een Triumph Gloria, een Morris Eight, diverse Rolls-Royces en een Daimler Majestic.

Door Eddie de Paepe - 2-10-2016, 18:11 (Update 2-10-2016, 18:11)

De tourrit vertrok dit jaar vanuit het - droge - Nautisch Kwartier in Huizen. Toen de klassiekers Weesp naderden begon het te regenen, zodat bij de vele cabriolets het dakje dicht moest. De ochtendrit eindigde in Nieuwersluis voor de lunch. Daarna ging het - opnieuw via allerlei binnenweggetjes - richting eindpunt, Oldtimer Wereld in Amersfoort. In totaal legden de deelnemers 130 kilometer af, met een gemiddelde snelheid van dertig, vijfendertig kilometer per uur. Voorgaande edities gingen van start in het Ford Museum in Hillegom en in Graft-De Rijp.