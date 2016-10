De Geitjes van Röling bijna weer terug in Laren

Het ’veekunstwerk’ op palen.

LAREN - Het kunstwerk ‘De Geitjes’ van Marte Röling wordt vrijdag 14 oktober op zijn vertrouwde plek op de hoek van de Postiljon en de Smeekweg in Laren teruggeplaatst.

Door Eddie de Paepe - 2-10-2016, 16:37 (Update 2-10-2016, 16:37)

Röling maakte het kunstwerk in 2010 voor nieuwbouwwijk Postiljon. Eerder dit jaar bleek dat De Geitjes waren beschadigd. ’Dit kan komen door invloed van het weer, of door werking van het materiaal zelf”, meldt de gemeente. Om de schade te beperken, is het kunstwerk van de palen gehaald.

Het bleek niet mogelijk om de gouden coating opnieuw aan te brengen. In overleg met Marte Röling is het kunstwerk daarom voorzien van een andere coating in een passende nieuwe kleur. De gemeente en de kunstenares nemen gezamenlijk de kosten - ruim 6.700 euro - voor hun rekening. ,,Na een veel te lange reis komen de geitjes, in een iets andere gedaante, weer terug naar ons mooie dorp Laren”, meldt wethouder Ton Stam.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 14 oktober wordt het kunstwerk teruggeplaatst. Onder toeziend oog van de kunstenares en wethouder Tijmen Smit (kunst en cultuur) opent wethouder Ton Stam dan ook het ‘Marte Rölingpaadje’.