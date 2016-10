Na zeventig jaar nog steeds gek op elkaar

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus Cornelis: ’Gelukkig vond ze mij ook gelijk leuk.’

HILVERSUM - ,,Het is weer heerlijk weer. Al zeventig jaar is het prachtig weer op onze trouwdag. Je verzint het niet”, lacht Cornelis Floor (92). Al zeventig jaar is hij samen met zijn Mieke (91).

Door Judith Kox - 2-10-2016, 15:15 (Update 2-10-2016, 15:15)

,,We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de Kerkstraat in Hilversum. Hij zei wat en ik reageerde met: ‘Ga maar bij je moeder pap eten’”, lacht Mieke. Cornelis: ,,Vind je het gek dat ik op haar afstapte? Het was zo’n mooie blom, dat is ze nog...