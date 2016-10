Droom Matthijs Boon komt uit met bakkerij en koffiebar bij station Hilversum

foto’s studio kastermans/leon dakkus In de nieuwe bakkerij van Matthijs Boon in Hilversum worden de ovens met stenen vloeren ’ingewerkt’. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - De stoffige lucht van bouwgruis en natte verf vermengt zich met de geur van versgebakken appeltaart. Het lawaai van elektrische zagen en boormachines overstemt het piepen van een oven. En in het midden van deze verbouwingsgeuren en geluiden staat Matthijs Boon (28).

Door Susanne van Velzen - 2-10-2016, 12:17 (Update 2-10-2016, 12:29)

In het pand aan de achterzijde van het station in Hilversum waar jarenlang media-academie Santbergen zat, opent de Hilversummer 11 oktober zijn nieuwe bakkerij, bakkerswinkel en koffiebar. De verbouwing is nog in volle gang.

Ondertussen draait Boon al volop...