Burgemeester van Hilversum scheurt nieuwe Mijn Lijstenmakerij open

HILVERSUM - Je kan het zo gek niet bedenken of Bianca van Meerten en Ernst Wallenburg hebben het ingelijst. Van een Gooi- en Eemlander uit 1920, die een Hilversummer onder4 oud behang vond, tot de sleutel van de Vituskerk.

,,We zeggen nooit ’nee’”, aldus de eigenaren van Mijn Lijstenmakerij, die zaterdag wordt heropend.

Maar een ingelijste foto van zichzelf, dát is slikken. ,,O wat erg!”, gilt ze. ,,Heb ik altijd hoor, als ik mezelf zie.” Ze kijkt kritisch naar het levensgrote portret van zichzelf en partner Ernst Wallenburg. Lachend: ,,Gelukkig stapt de burgemeester dwars door ons heen”.

Openingshandeling

Zaterdagmorgen, om elf uur, heropent burgemeester Pieter Broertjes de nieuwe winkel aan de ’s-Gravenlandseweg 27b in Hilversum. Op de plek waar voorheen kledingzaak Extreme zat, die een paar deuren is opgeschoven. Als openingshandeling ’scheurt’ hij door het doek heen. ,,Weer eens wat anders dan een lintje doorknippen.”

Tien jaar lang runde het duo de ambachtelijke lijstenmakerij aan de Langestraat. ,,Prachtig pandje hoor, maar we groeiden uit ons jasje”, zegt Wallenburg. ,,Hier hebben we een ruimere showroom, meer licht én parkeerplaatsen voor de deur.”

Paul McCartney

Ook in de nieuwe winkel kunnen klanten terecht voor restauratie en aankoop van kunst. De voordeur zwaait open. De partytent wordt binnengebracht, gevolgd door de rode loper. Voor de opening zijn 2.600 uitnodigingen verstuurd. ,,We pakken groot uit, we zijn verhuisd én bestaan tien jaar.”

Eenmalig exposeren de Hilversummers ’inlijstspecials’ van het afgelopen decennium. Zoals een originele gesigneerde gitaar van Paul McCartney, een voetbalshirt van Lionel Messi, het favoriete shirt van André Hazes en een Olympische fakkel uit Sotsji.

’Ongewassen’

Ook de outfit die zanger Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers tijdens de Californication Tour vol zweette, hangt achter glas aan de muur. ,,Ongewassen ja”, grijnst Wallenburg. In de showroom ook litho’s van Prince, Madonna en andere ’Legends’ van fotograaf William Rutten uit ’s-Graveland en kunstenaar Toshy.

Speciaal voor de opening demonstreert graficus Bart Reindersma een antieke ets-pers van vijfhonderd kilo. ,,Op dezelfde wijze als Rembrandt dat ook deed.”