Zombies nemen Bussumse kermis over

foto pr Zombies op Bussumse kermis.

BUSSUM - De Bussumse kermis krijgt onverwacht bezoek. ’Levensechte’ zombies en freaks nemen donderdag 6 oktober vanaf 20.00 uur de kermis over.

Door Alexander Poort - 2-10-2016, 10:33 (Update 2-10-2016, 10:33)

De kermis is voor die donderdagavond dan ook omgedoopt tot ’Scare-mis’. Het is voor het eerst dat deze ’horrornight’ wordt gehouden op de Bussumse najaarskermis. Elders in het land zijn de avonden met zombies al een bekend en populair fenomeen.

Het initiatief in Bussum komt van Hilversummer Erwin Taams. De zombie-avond in Bussum is een voorschotje op Halloween van 31 oktober. De organisatie waarschuwt dat het voor jonge kinderen mogelijk iets te eng kan zijn en raadt ouders aan met hun kinderen donderdag voor 20.00 uur te komen, of op een van de andere dagen. De kermis staat volgende week van woensdag 5 oktober tot en met maandag 10 oktober op het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum. De zombie en freak horrornight is donderdag van 20.00 tot 23.00 uur. ’Alleen bezoekers met stalen zenuwen zullen een bezoek aan de kermis op deze avond ’overleven’,’ zo waarschuwt de organisatie.