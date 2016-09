Veiling van werk Tijmen Moll in Huizer Museum

Foto: Studio Kastermans Restaurateur Toon Wildeboer maakt een schilderij van Tijmen Moll schoon.

HUIZEN - Een groot aantal werken van de lokale kunstschilder Tijmen Moll wordt op 19 november geveild in het Huizer Museum.

Door Eddie de Paepe - 30-9-2016, 15:45 (Update 30-9-2016, 15:45)

Eind vorig jaar is een verzameling van ruim vijftig schilderijen en vele tientallen schetsen en tekeningen van de Huizer kunstenaar boven water gekomen. Het Huizer Museum toont ze als eerste - ’ongepolijst, oningelijst, ongerestaureerd’ - in een verkooptentoonstelling.

Zaterdag 12 november is er van elf tot vier een taxatiedag van schilderijen in het museum. En woensdag 16 november (zelfde begin- en eindtijd) restauratie met Toon Wildeboer. Zaterdag 19 november staat de gratis toegankelijke kijkdag gepland, van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. De veiling is aansluitend, en duurt tot vijf uur.