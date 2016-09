Stedin komt met aanbod zonneveld in Eemnes

EEMNES - Netbeheerder Stedin heeft KiesZon aangeboden dat bij een tweede aangesloten zonneveld in Eemnes, de aansluitkosten over twee velden gedeeld kunnen worden. Dit meldt wethouder Niels Rood.

Door Eddie de Paepe - 30-9-2016, 15:24 (Update 30-9-2016, 15:24)

De gemeente Eemnes kondigde onlangs een klacht over Stedin bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt) aan. Het college voelt zich door de netbeheerder misleid bij het zonneveld-project. In de brief wordt onder meer gesproken over ’misleidende informatie’ van Stedin, ’schadelijk voor de kans van slagen’ van het geplande zonneveld tussen A1, Wakkerendijk en Eikenlaan.

Het aanbod van de netbeheerder aan KiesZon komt hopelijk net op tijd, reageert wethouder Niels Rood. De inschrijvingen voor de subsidie (SDE+) vinden nu plaats. ,,Als het bericht van Stedin net op tijd zal blijken te zijn, is het eind goed, al goed. Dan zien wij geen reden om naar de ACM te stappen, er is tenslotte genoeg te doen.”

Het kan volgens Rood wel een week of zes duren voordat duidelijk wordt of er laag genoeg is ingeschreven op SDE+. ,,Ik heb van KiesZon begrepen dat ze de gok nemen en op basis van het telefoontje van Stedin de aansluitkosten lager rekenen. Dat is alvast goed nieuws, maar een subsidiebeschikking houdt nog geen verplichting in om ook aan te leggen. Dus die lagere kosten moeten wel werkelijkheid worden. En over een tweede zonneveld is in de gemeenteraad nog niets besproken of besloten. Dat wordt de komende maanden actueel.”