Haakcursus in de Weesper Boekhandel is hip en happening

Foto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

WEESP - De haakcursus van vier vrijdagochtenden in de Weesper Boekhandel heeft aangetoond dat het stoffige imago van haken er een beetje af is.

Door Tamar de Vries - 1-10-2016, 11:00 (Update 1-10-2016, 11:00)

,,Vroeger was het: ’haken, dat deed mijn oma’. Rechte lapjes haken en ja, dat is steeds heen en weer en opnieuw. Je maakte pannelappen en spreien. Maar nu met filmpjes op social media zijn de technieken makkelijk te leren. Mensen komen dan ook naar zo’n cursus omdat het gezellig is om elkaar te ontmoeten”, vertelt Ivonne Landaal, die...