Loosdrechter Jeroen Thijssen koninklijk onderscheiden

LOOSDRECHT - Vanwege zijn vele vrijwilligerswerk is Loosdrechter Jeroen Thijssen (63) koninklijk onderscheiden. Burgemeester Martijn Smit speldde hem vrijdag de versierselen op die horen bij het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau.

Door Ronald Frisart - 30-9-2016, 17:00 (Update 30-9-2016, 17:00)

Dat gebeurde bij zijn afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Leerorkest. Vanaf het begin, in 2005, was hij betrokken bij deze organisatie, die voor duizenden leerlingen op Amsterdamse basisscholen muziekonderricht organiseert. Als lid van orkest DSG Tienhoven trad Thijssen in 2013 toe tot de stuurgroep Kinderen Ontdekken Muziek Maken. Dit project maakt muzieklessen mogelijk voor de groepen zes van vier basisscholen.

Ook voor de zeilsport was Thijssen actief. Met zijn echtgenote leidde hij een aantal jaren een groep jeugdzeilers van de KWV Loosdrecht.

Zijn ervaring als advocaat gebruikte hij om als vrijwilliger Leidse studenten wegwijs te maken in de praktijk van het zekerhedenrecht.