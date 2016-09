Orde scheppen in papieren chaos

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus Pietje Vlot (links) en Tineke van der Tol geven ondersteuning aan een cliënt van het

WEESP - In Weesp kunnen alle inwoners met een laag inkomen gebruik maken van het inloopspreekuur Administratie voor Elkaar van Versa Welzijn. Mensen die het moeilijk vinden om hun administratie op orde te krijgen of houden door scheiding of overlijden van een partner kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van het spreekuur Administratie voor Elkaar.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 1-10-2016, 10:00 (Update 1-10-2016, 10:00)

Pietje Vlot, coördinator van Administratie voor Elkaar en Thuisadministratie, wil graag de aandacht vestigen op het gratis inloopspreekuur in het gebouw Papelaan 99, elke woensdag van...