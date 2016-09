High tea voor ’villa-senioren’ Hilversum

HILVERSUM - Elkaar ontmoeten, gezelligheid en contact leggen. Dát is het doel van de muzikale high tea op vrijdag 7 oktober in het ’noordwestelijk villagebied’ in Hilversum.

Door Annemarie de Jong - 30-9-2016, 12:41 (Update 30-9-2016, 12:41)

,,Het is een wijk zonder buurthuizen of winkels, waar je even makkelijk een praatje maakt. In die grote villa’s, achter die hoge heggen, wonen mensen die ook gewoon behoefte aan contact hebben”, zegt buurtcoördinator Carola van den Berg.

Op 7 oktober - Nationale Ouderen Dag - trekken vrijwilligers alles uit de kast om senioren te verwennen met lekkere hapjes. Vanaf drie uur staat de thee klaar bij: Kinderboerderij de Hertenkamp aan de Hoge Naarderweg, Het Melkhuisje aan de Bussumergrintweg, wijkcentrum De Boomberg aan de Vaartweg en ook buurbewoonster Linda Grutterink aan de Hoge Naarderweg 76 stelt haar huis open.

Grasmaaimachine

’Want we kennen allemaal het verschijnsel; zo rond negen uur in de ochtend wordt het rustig in de wijk. Vaders, moeders en kinderen zijn vertrokken naar het werk of school. Dan wordt het stil. Met misschien hier en daar het geluid van een grasmaaimachine of een stofzuiger’, licht de organisatie toe. Opgeven: hightea7oktober2016@gmail.com of 035-6292231 of 06-53851750.