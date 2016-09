’Terreurdreiging in Huizen niet bagatelliseren’

Foto: Studio Kastermans Beeld van de Huizerdag.

HUIZEN - Burgemeester Fons Hertog moet de raad en zijn burgers beter informeren over de terreurdreiging in Huizen en de maatregelen die daartegen worden genomen. Dat stelde VVD-raadslid Carel Bikkers donderdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Door Michel van den Bergh - 30-9-2016, 12:40 (Update 30-9-2016, 12:40)

Bikkers wees de burgemeester op het feit dat Huizen op het gebied van radicalisering tot de tien risico-gemeenten van Nederland behoort. De kans op aanslagen is substantieel in Nederland, zo beweert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in zijn meest rapportage. En als dat...