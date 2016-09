Uitslaande zolderbrand woning Hilversum

Foto’s: Studio Kastermans Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar een uitslaande zolderbrand in een woning aan de Pieter Postlaan in Hilversum

Door Henk Runhaar - 30-9-2016, 11:56 (Update 30-9-2016, 12:20)

Later meer.