Getipt: ’De Jossen’ van Deo et Arti

Foto PR Repetitie van ’De Jossen’.

EEMNES - Wekelijks laat De Gooi- en Eemlander in de rubriek ’Getipt’ iemand aan het woord die enthousiast is over een cultureel evenement in de regio. Dat kan een toneelstuk zijn, een expositie of een concert. Deze week: Regisseur Sjef Smet over de eenakter ’De Jossen’ van Tom Lanoye bij Eemnesser Toneelvereniging Deo et Arti.

Door Rudolf Hunnik - 30-9-2016, 19:30 (Update 30-9-2016, 19:30)

,,Het is echt een absurdistisch stuk: ’De Jossen’. Tom Lanoye schreef deze eenakter in het Vlaams. Het stuk gaat over een groep mensen die allemaal Jos heten....