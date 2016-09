Expositie over de ’twee heren van de dijk’

KORTENHOEF - De Stichting Kunstbezit ’s-Graveland houdt vanwege haar 15-jarige bestaan een driedaagse expositie over de laatste twee kunstschilders van de Kortenhoefse schildersschool. Het gaat om Flip Hamers en Barend van Voorden.

Door Joyce Huibers - 30-9-2016, 9:41 (Update 30-9-2016, 10:18)

Met het overlijden van deze twee schilders in respectievelijk 1995 en 2000 kwam een einde aan het tijdperk van Kortenhoef schildersdorp.

Een tijdperk dat eind negentiende eeuw ontstond toen kunstschilder Paul Gabriël op zoek ging naar nieuwe, inspirerende landschappen voor zijn schilderijen en in het oude verveningsdorp Kortenhoef terecht kwam. Hij was verrukt van het weidse poldergebied met daarboven de steeds van vorm en licht veranderende wolkenluchten. Vele kunstschilders volgenden Gabriël, waaronder die van de Haagse school.

Een eeuw later stierf de schilderskolonie langzaam uit. Hamers en Van Voorden waren de laatste twee uit dit gilde. Hun werk staat centraal in de expositie op 7, 8 en 9 oktober (11.00 - 17.00 uur) in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145. Op de expositie is ook een boekje verkrijgbaar dat oud-burgemeester van ’s-Graveland, Wim Kozijn schreef met Kortenhoever Co de Kloet over de ’twee heren van de dijk’.