Eerste album Larense popster Tessa Belinfante

Foto Carin Verbruggen & Ferry Drenthem Soesman Donderdag komt Tessa Belinfantes debuutalbum ’Fly as we fall’ uit.

LAREN - Haar avontuur begon als zangeres in de band Two Way Radio’, later deed ze mee met The Voice of Holland. Ze bracht een EP uit, zong bij aftershows van Adele in de Ziggo Dome én maakte samen met een vriendin een videoclip. Donderdag landt Tessa Belinfantes debuutalbum ’Fly as we fall’ met een releaseshow in Paradiso in Amsterdam.

Door Robin Bourguignon - 30-9-2016, 9:35 (Update 30-9-2016, 9:35)

Belinfante (28) woont al zo’n tien jaar in Amsterdam, maar is geboren in Laren. Daar ontdekt ze tijdens de musical van basisschool...