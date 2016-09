Nieuwbouw van start op plek ING

Foto: Studio Kastermans/Leon Dakkus

HILVERSUM - Feestje donderdagmiddag op de plek van het oude ING-kantoor aan de ’s-Gravelandseweg in het centrum van Hilversum. Op de plek van het gesloopte bankgebouw verrijst een complex met 41 ’levensloopbestendige’ appartementen en drie eengezinswoningen.

Door Henk Runhaar - 29-9-2016, 18:47 (Update 29-9-2016, 18:47)

De bouw is nu officieel gestart. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector. Ontwikkelaars Sens real estate en Stebru Transformatie mikken niet per se op ouderen. Maar daar is ’Hof van Holland’, met onder meer een gemeenschappelijke ruimte, wel zeer geschikt voor.