’Tijdbom’ Hilversum langer in gevangenis

Archieffoto Fotomix.nl Hilversummer David P. draaide in 2012 compleet door in zijn toenmalige woning aan de Jan van Galenstraat.

HILVERSUM - De man die bij de instanties te boek staat als gevaarlijkste verwarde persoon in Hilversum, de 31-jarige David P., moet nog twee maanden in de penitentiaire inrichting in Zwolle blijven. Aanleiding is een explosie van geweld eerder deze maand en in augustus.

Door Henk Runhaar - 29-9-2016, 17:02

Het gaat om in totaal zes ernstige voorvallen, meldt het Openbaar Ministerie desgevraagd. Op 11 augustus deed P. in Loosdrecht een poging iemand zwaar te mishandelen. Op 29 augustus bekladde hij lantaarnpalen in Hilversum. Hij werd opgepakt en...