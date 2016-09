Klamer krijgt wind van voren over Hilversums Sociaal Plein

SP Hilversum Arjo Klamer.

HILVERSUM - De Hilversumse gemeenteraad heeft hard uitgehaald naar wethouder Arjo Klamer over de ’te dure en slechte sociale dienst’ van de gemeente.

Door Valentijn Bartels - 29-9-2016, 18:00 (Update 29-9-2016, 18:00)

De raad verwijt Klamer maar niet met cijfers te komen, waardoor het functioneren van de sociale dienstverlening ’niet gestuurd kan worden’. Onlangs oordeelde de Hilversumse Rekenkamer al vernietigend over de dienst die onder andere werkloze Hilversummers weer aan de slag moet krijgen. In een unaniem aangenomen amendement eist de raad cijfers over Hilversummers die weer aan werk zijn geholpen....