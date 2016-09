Broertjes waagt maandag poging voor supersnelrecht

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum gaat maandag in het gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) voorstellen inbrekers door middel van supersnelrecht direct te straffen.

Door Valentijn Bartels - 29-9-2016, 16:30 (Update 29-9-2016, 16:30)

Dat vertelde Broertjes zijn gemeenteraad woensdag, nadat de VVD de noodmaatregel voorstelde. Door supersnelrecht is het niet mogelijk dat een inbreker in afwachting van een rechtszaak hetzelfde strafbare feit begaat. „Het is irritant als een inbreker dan nóg een inbraak even tussendoor doet”, vindt Broertjes. De burgemeester heeft al ervaring met het supersnelle...