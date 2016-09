’Brief Huizer havenmeesters ingetrokken’

De nieuwbouw van het havenkantoor naast het werfgebouw.

HUIZEN - Een woordvoerder van de gemeente Huizen bevestigt dat de havenmeesters een kritische brief aan de gemeente over de verplaatsing van het havenkantoor hebben ingetrokken.

Door Eddie de Paepe - 29-9-2016, 16:00 (Update 29-9-2016, 16:00)

Willem Gesink stelde donderdag in De Gooi- en Eemlander dat ligplaatshouders én havenmeesters ernstige bezwaren hebben tegen verplaatsing/nieuwbouw van het havenkantoor. De Huizer waterporter meldde dat de havenmeesters een kritische brief ’van hun baas hebben moeten intrekken’.

,,Voor de zomer is door de havenmeesters een brief opgesteld”, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. ,,Onderwerp was de nieuwbouw...