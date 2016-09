Hovenier Helpt: ’Het is gewoon prachtig geworden’

foto studio kastermans/leon dakkus Het verwilderde voortuintje aan de Oostergo in Huizen wordt onder handen genomen. Tot blijdschap van bewoonster Annika Hopman.

HUIZEN,EEMNES - Hoveniers Rebel en Makker staken donderdag in respectievelijk Huizen en Eemnes belangeloos de handen uit de mouwen tijdens de landelijke actie ’Hovenier Helpt’.

Door Eddie de Paepe - 29-9-2016, 15:34 (Update 29-9-2016, 15:34)

Bedrijven uit Huizen en Eemnes doen belangeloos mee aan actie

Hovenier Helpt is opgezet om Nederland groener te maken, maar ook om de medemens te helpen. Iedereen kan in de laatste week van september een ’hulpbehoevende’ laten verrassen door een hovenier, die gratis de handen uit de mouwen steekt. Het gaat om klussen als het vergroenen of opknappen van een tuin.

Yvonne Bree uit Huizen had het tuintje van haar buurvrouw Annika Hopman voor een opknapbeurt voorgedragen. „Zij is aan een rolstoel gebonden en heeft vijf jaar geleden een benedenwoning toegewezen gekregen”, schreef zij in haar aanvraag. „Annika heeft nooit hulp kunnen krijgen om haar voortuintje in te richten, zodat ze er niet in kan zitten en er niet van kan genieten. Buiten kunnen zitten aan de voorkant van de flat zou haar leefwereld aanzienlijk vergroten.”

Vlinderstruik

Vandaar dat Hovenier Rebel donderdagochtend bij Hopman voor de deur stond. Tegen een uur of twee ’s middags was de klus geklaard. „Het is hartstikke goed gegaan”, meldt Annika Hopman. „Het is gewoon prachtig geworden. Ze hebben de overwoekerde tuin helemaal leeggehaald, tegels gelegd, en de verwilderde coniferenhaag keurig strak gesnoeid. Verder hebben ze twee mooie bloembakken neergezet, met daarin een vlinderstruik. En wat herfstplantjes. Ik kan daar vanuit mijn rolstoel goed bij als ik er in de lente wat anders in wil zetten.”

Eemnes

Bij het begeleid wonenproject van Sherpa in de Kolbleistraat in Eemnes kwamen Ben Makker en Fabian Vos in actie. Twee bewoonsters hadden om hulp gevraagd omdat zij zelf geen gat meer zagen in de verwaarloosde tuin. „Daar hoefden we niet lang over na te denken”, aldus Makker. „Hoe mooi is het als je met je passie voor groen hulpbehoevende mensen een hart onder de riem kan steken?”