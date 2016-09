Forse kritiek Eemnes op Stedin in zonneveld-kwetsie

illustratie frank muntjewerf Cartoon over het Eemnesser zonneveld-plan.

EEMNES - De gemeente Eemnes gaat bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt) een klacht indienen over Stedin. Het college voelt zich door de netbeheerder misleid bij het zonneveld-project.

Door Eddie de Paepe - 29-9-2016, 15:28 (Update 29-9-2016, 15:28)

B en w hebben in december vorig jaar en in juli van dit jaar aan Stedin gevraagd hoe het zit met de aansluitkosten voor zonnevelden in Eemnes. Het definitieve antwoord liet op zich wachten tot een gesprek, dat vorige week op het gemeentehuis plaatsvond.

De twee vertegenwoordigers van de netbeheerder meldden dat zij zich volgens de wet moeten houden aan het gereguleerde tarief en daar niet van af mogen wijken, ook niet naar beneden. Dit blijkt nu onjuist te zijn, meldt het college. ,,Bij het gevraagde vermogen heeft Stedin volgens de wet wel degelijk de mogelijkheid een maatwerkofferte te maken.”

Reden voor b en w om in een brief aan de Stedin een klacht bij de ACM aan te kondigen. ,,De misleidende informatie is schadelijk voor de kans van slagen van het zonneveld tussen de A1, de Wakkerendijk en de Eikenlaan.” Een lager aansluittarief betekent een grotere kans op landelijke subsidie voor duurzame energie (SDE+).

,,Wij zijn maandenlang door Stedin op het verkeerde been gezet”, licht wethouder Niels Rood toe. ,,Ze vragen zo'n driekwart miljoen voor het aansluiten van een zonneveld van 13.000 panelen, waarvoor KiesZon deze week SDE+ aan moet vragen. Lagere aansluitkosten zou eerder inschrijven en een grotere kans op subsidie betekenen. Maar Stedin beweerde tegenover ons dat er niets aan de gereguleerde standaardprijs te doen was. Dat zou juridisch niet mogelijk zijn. Dit blijkt grote onzin.”

In de brief beschuldigt het college de netbeheerder onder meer van ’misbruik van de monopoliepositie’. Rood: ,,Ik vind het schandalig dat een monopolist zich zo gedraagt en blijkbaar niet wenst mee te denken in deze stap in de energietransitie. Daarom maken we het aanhangig bij de ACM. Ik heb ook de Utrechtse gedeputeerde Pim van de Berg op de hoogte gebracht van onze opstelling. Zij zijn aandeelhouder.”