Geen nieuw dak op Jan Ligthartcentrum Bussum

BUSSUM - „Het Jan Ligthartcentrum hoeft niet twee keer in drie jaar ingrijpend te worden verbouwd.” Die belofte deed wethouder Gerben Struik naar aanleiding van vragen van Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum.

Door Alexander Poort - 29-9-2016, 20:13 (Update 29-9-2016, 20:36)

Sherpa gebruikt het pand aan de Brinklaan voor ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. Een verbouwing van negen maanden, zoals die voor volgend jaar staat gepland, is zeer ingrijpend voor deze mensen, zo betoogde Munneke Smeets.De verbouwing is nodig om het pand weer up...