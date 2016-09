Sonja Buursema: ’De kinderboerderij is mijn leven’

Sonja Buursema, beheerder van kinderboerderij De Warande in Huizen.

HUIZEN - Deze week in de interviewserie Gedreven: Sonja Buursema, beheerder van kinderboerderij De Warande in Huizen. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruim dertig jaar geleden kwam ze er voor het eerst, in het kielzog van haar moeder Myra. Samen bouwden ze aan wat De Warande nu is. Het zal na de aanstaande sloop en daarop volgende nieuwbouw onherkenbaar zijn. „Alles wordt anders, behalve de sfeer. Want wij zijn dezelfde mensen.”

Door Marjolein Vos - 1-10-2016, 8:06 (Update 1-10-2016, 8:06)

De weide bij Kinderboerderij De Warande, in het stadspark...