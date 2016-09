Paddenstoelen-excursie van IVN voor kinderen

Sommige paddenstoelen zijn giftig.

BUSSUM - Ook al is de natuur erg droog op het moment, na een regenbui schieten paddenstoelen uit de grond.

Door Tamar de Vries - 29-9-2016, 17:00 (Update 29-9-2016, 17:42)