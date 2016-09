’Bouw havenkantoor Huizen zonde van het geld’

Het nieuwe havenkantoor komt tegen de historische botterwerf te staan.

HUIZEN - Ligplaatshouders én havenmeesters hebben ernstige bezwaren tegen verplaatsing van het Huizer havenkantoor. Dit stelt watersporter Willem Geesink in een brief aan college en raad.

Door Eddie de Paepee.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 11:49 (Update 29-9-2016, 11:53)

De raad stemde begin vorige maand in met het verkassen van het havenkantoor. De havenmeesters werken al vele jaren vanuit een ’tijdelijke’ portocabin. In eerste instantie wilde het college hun werkplek verplaatsen naar de eerste etage van het gebouw van de botterwerf. Om aan de arbo-eisen te voldoen was echter een forse investering nodig, zodat b...