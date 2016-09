Jazz Festival met Peter Beets en Candy

foto anp Candy Dulfer.

NAARDEN - Altsaxofoniste Candy Dulfer en pianist Peter Beets zijn de grote namen van het Goois Jazz Festival, zaterdag 25 maart 2017 in Spant! in Bussum.

Door Klaas Koopman - 28-9-2016, 20:10 (Update 28-9-2016, 20:10)

Organisator Kiwanis Club Naarden maakte deze namen gisteravond bekend in The Arena van de Golfbaan Naarderbos. Zowel Candy Dulfer als Peter Beets zijn bekenden van het festival. Zo trad Dulfer er al in 2009, 2012 en 2014 met veel succes op.

Peter Beets heeft met dirigent Rob Horsting van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw zijn trioconcert...