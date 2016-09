Kruidvat denkt aan rechter vanwege kermis Bussum

BUSSUM - Het moederbedrijf van Kruidvat beraadt zich nog op eventuele juridische stappen tegen de kermis op de Veldweg in Bussum. Het verlies aan parkeerplaatsen zit de drogisterijketen het meest dwars.

Door Alexander Poort - 28-9-2016, 17:13 (Update 28-9-2016, 17:13)

„We zijn hier absolut niet gelukkig mee”, laat Kruidvat weten via een woordvoerder. „De kermis staat er weliswaar minder lang dan Bussum op IJs, maar dit is natuurlijk ook niet fijn voor de winkeliers in de Nassaulaan.” Het bedrijf reageert hiermee op het besluit van de gemeente om de kermis vergunning...