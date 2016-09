Einde van Huizer zeilschool is nabij

HUIZEN - Het einde van het Zeilcollege Huizen is volgens Jan Schra onafwendbaar. De Huizer verkoopt zijn boten, terwijl zijn broer Henk zich tot de gemeente wendt in het hoogopgelopen familieconflict.

Door Eddie de Paepe - 28-9-2016, 16:47 (Update 28-9-2016, 16:47)

Henk Schra doet in een brief van vijf bladzijden (exclusief bijlagen) aan de gemeenteraad zijn kant van de kwestie uit de doeken. Hij wendt zich tot de raad omdat de gemeente eigenaar is van het - in erfpacht uitgegeven - terrein op de kop van de Aanloophaven waarop sinds jaar en...