Succes voor Bussumse formatie The Overslept

Foto Set Vexy The Overslept met vlnr. Délano Ladurner, Daan Brink, Sem Jonkhout en Tommy van der Leer.

Popformatie The Overslept uit Bussum beleeft de drukste periode ooit.

Door Jasper Schoon - 28-9-2016, 16:39 (Update 28-9-2016, 17:08)

Met deelname aan het rondreizend popfestival de Popronde treden ze de komende tijd op in wel tien steden verspreid over het land. De vier bandleden spelen daarnaast zelfs in de Heineken Music Hall als naprogramma van Panic at the Disco. En de band bracht onlangs een goed bekeken videoclip uit bij hun single ’Social circle’.

Ondanks de successen van de Gooise band hebben de muzikanten het niet makkelijk. De groep heeft een enkele...